CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Bülent Ecevit Tatlıdil Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil oldu. Peki, CHP Konya Ereğli Belediye Başkan adayı olan Bülent Ecevit Tatlıdilkimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Bülent Ecevit Tatlıdil hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BÜLENT ECEVİT TATLIDİL KİMDİR?

Bülent Ecevit Tatlıdil, 1975 yılında Konya Ereğli'de doğdu. İlkokulu Ereğli Öğretmen Abdurrahim ilkokulu'nda, Orta Okulu İstanbul Özel Ortadoğu Lisesi'nde, liseyi Ereğli Lisesi'nde okudu. Daha sonra Tatlıgil, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

2008 yılında CHP aktif üyesi olan ve siyasete adımadan Bülent Ecevit Tatlıgil, 2009-2014 Ereğli BelediyesiMeclis Üyesi adayı oldu. 26 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü kongre ile CHP Ereğli İlçe Başkanı seçildi. 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan olağan İlçe Kongresinde yeniden İlçe Başkanı seçilen Tatlıgil, 17 Aralık 2017 tarihinde yapılan İlçe Kongresinde art arda 3 kez İlçe Başkanlığı'na seçildi. 35. ve 36. kurultaylarda Kurultay Delegeliği yaptı. 36.Olağan Kurultay'da Parti Meclis'ine seçilerek, 3,5 yıldır yaptığı CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevini bıraktı.

EVLİ ve 2 ÇOCUK SAHİBİ

Halen Konya Ereğli'de Tarım-Hayvancılık ve Serbest İnşaat Mühendisliği yapmakta olan Bülent Ecevit Tatlıdil, 19 çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olup Kıraç ve Aras adında iki erkek çocuğu sahibidir. Bülent Ecevit Tatlıgil, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Konya Ereğli Belediye Başkan adayı oldu.