CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi
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CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi

Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel
CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi

CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı '128 milyar dolar nerede?

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CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart, polis eşliğinde vinçle indirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP Kocaeli İl Başkanlığına gelerek parti binasında asılı bulunan '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartın indirilmesini istedi. Parti yöneticileri, binaya girilmesine izin vermeyeceklerini, pankartı indirmeyeceklerini, binanın dışından pankartın alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine polisin çağırdığı vinç yardımlıyla pankart indirildi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ve parti yöneticileri alkışlarla protestoda bulundu. Kimseye saygısızlık yapmadıklarını ve 128 milyar doların hesabını sorduklarını söyleyen Yıldızlı, "Kimseye hakaret etmedik. Kimseye saygısızlık yapmadık. 83 milyonun hakkını sorduk. 128 milyar dolar nerede diye sorduk? Aramaya devam edeceğiz. Yılmadan hiçbir şeyden korkmadan soracağız. Bizim anayasal hakkımız bu ve muhalefet partisiyiz 83 milyon insanın hakkını savunacağız. Bu bizim, sizin çocukların hakkı. Diyorlar ki salgına gitti. Salgında esnafın hali ortada salgına gitse biliriz" dedi.


CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi
CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi
CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi
CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nda asılı pankart polis eşliğinde indirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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