CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması
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CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:52
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan Dünya Kadınlar Günü açıklaması

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, kadına şiddete karşı daha güçlü ve yapanın yanına kar kalmayacağı bir kanun düzenlemesi istediklerini belirtti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, kadına şiddete karşı daha güçlü ve yapanın yanına kar kalmayacağı bir kanun düzenlemesi istediklerini belirtti.

İlhan, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, artan kadına yönelik şiddetin son bulmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Bu konuyu çok defa TBMM'de gündemine getirdiklerini vurgulayan İlhan, şöyle devam etti:

"Biz kadına yönelik şiddet olaylarını, ölümleri, cinayetleri defalarca gördük. Artık bunun bir son olmasını istiyoruz. Sürekli bunu meclis gündemine getirdik. Yaptırımı olan, daha güçlü ve yapanın yanına kar kalmayacak şekilde yeni kanun maddesinin ülke gündemine gelmesi hep birlikte istiyoruz."

Toplantıda, CHP Kırşehir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Bayram da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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