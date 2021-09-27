CHP Kırşehir İl Başkanı Genç, Kovid-19'un eğitim sistemini olumsuz etkilediğini bildirdi

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim sistemini olumsuz etkilediğini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ortak şekilde eğitimle ilgili sorunları gündeme getirdiklerini aktardı.

Eğitim sistemindeki yapısal sorunların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da derinleştiğini aktaran Genç, "Milli Eğitim Bakanlığının salgın süresince ortaya çıkan öğrenme kaybının boyutlarını ölçme ve bu kaybın telafisi için derhal gerekli bilimsel çalışmaları başlatması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Genç, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kaynaklarla eğitimin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulayarak, "Tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime ulaşabildiği, hiçbir ailenin çocuklarının geleceğinden endişe duymadığı, öğretmenlerin güvenle yeni nesilleri yetiştirdiği eşit ve adil bir eğitim sistemini inşa edeceğiz. O gün gelene kadar, imkanlarımız doğrultusunda çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.