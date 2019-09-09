CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç Açıklaması

09.09.2019 14:00

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Baran Genç, 96. Yıl kutlamalarının 25 yıl sonra alınan belediye ile Kırşehir'de anlamlı hale geldiğini söyledi.



CHP, il ve ilçe örgütleri Cacabey Meydanında yer alan Atatürk büstüne çenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Çelenk sunma törenine; Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İl Başkanı Baran Genç, İlçe, gençlik ve kadın kollarının yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Birol Yurdugül'de katıldı.



CHP İl Başkanı Baran Genç yaptığı açıklamada; "CHP'nin kuruluşunun 96. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bizim için özel gün. Ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi de Cumhuriyet Halk Partisidir' diyerek CHP'ye olan sevgisini ifade etmiştir. Aslen CHP'nin 96. Yıl dönümünü kutluyoruz fakat Gazi Paşa, kutlamaların ilk yılında 1924 yılında ki kutlamalarda 'Aslında CHP birinci yaşını değil 5. Yaşını kutluyor diyerek' partinin ilk kongresi olarak Sivas Kongresini işaret etmişti" dedi.



96. yıl kutlamalarının Kırşehir örgütü için ayrı bir anlamı olduğunu da açıklayan İl Başkanı Genç, "25 Yıl sonra Kırşehir Belediyesini kazanmış olmak CHP açısından inanılmaz değerli bir olgu, sadece Kırşehir'de değil, Akpınar ve Boztepe ilçelerinde de belediyeleri almış olmak bizler için ayrı birer gurur kaynağı" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA