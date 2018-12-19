CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu oldu. Peki, CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Selahattin Ekicioğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Selahattin Ekicioğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi.

1990'DA OTOMOTİV ALANINDA DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. İzmir'de Ekicioğlu Tarım adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğünü yürütmekte ve 1993'ten bu yana birçok ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi dağıtımını yapmaktadır. Ekicioğlu Tarım; adına patentli birçok zirai ilacın üretimini de yapan Ekicioğlu, 2013 yılı Mayıs ayında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.Evli ve üç çocuk babası olan Selahattin Ekicioğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.