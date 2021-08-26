CHP Kırıkkale Milletvekili Önal'dan MKE'deki değişikliğe ilişkin açıklama

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'deki değişikliğin ardından çalışanlar için herhangi bir adım atılmadığını iddia etti.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'deki değişikliğin ardından çalışanlar için herhangi bir adım atılmadığını iddia etti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, yurt güvenliğinin teminatı olan MKE'nin, yapı ve statüsünde değişiklik öngören kanun teklifinin, tüm itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştığını anımsattı.

Aradan geçen 2 ayda çalışanlar için hiçbir adım atılmadığını ileri süren Önal, "Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmasına rağmen halen personel rejimi, tercih hakları, tercih haklarının nasıl ve hangi yöntemlerle kullandırılacağı konularında yaşanan belirsizlik tüm kurum çalışanlarını fazlasıyla tedirgin ediyor. Binlerce çalışan ve aileleri Kırıkkale'den taşınmaya hazırlanıyor. Bu durumun hem kurumumuza hem de şehrimize yaşatacağı ekonomik maliyetin ve faturanın önüne geçilmesi içinse bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen