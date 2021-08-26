CHP Kırıkkale Milletvekili Önal'dan MKE'deki değişikliğe ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Kırıkkale Milletvekili Önal'dan MKE'deki değişikliğe ilişkin açıklama

CHP Kırıkkale Milletvekili Önal'dan MKE'deki değişikliğe ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'deki değişikliğin ardından çalışanlar için herhangi bir adım atılmadığını iddia etti.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'deki değişikliğin ardından çalışanlar için herhangi bir adım atılmadığını iddia etti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, yurt güvenliğinin teminatı olan MKE'nin, yapı ve statüsünde değişiklik öngören kanun teklifinin, tüm itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştığını anımsattı.

Aradan geçen 2 ayda çalışanlar için hiçbir adım atılmadığını ileri süren Önal, "Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmasına rağmen halen personel rejimi, tercih hakları, tercih haklarının nasıl ve hangi yöntemlerle kullandırılacağı konularında yaşanan belirsizlik tüm kurum çalışanlarını fazlasıyla tedirgin ediyor. Binlerce çalışan ve aileleri Kırıkkale'den taşınmaya hazırlanıyor. Bu durumun hem kurumumuza hem de şehrimize yaşatacağı ekonomik maliyetin ve faturanın önüne geçilmesi içinse bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Kırıkkale Milletvekili Önal'dan MKE'deki değişikliğe ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:07:49. #1.16#

title