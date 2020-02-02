CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu
Haberler » Güncel » CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu - Haber

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu

CHP Kırıkkale İl Başkanlığına Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.

02.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:28
CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu

CHP İl Başkanlığına Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, CHP Grup Başkanvekili 'in de katılımıyla Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda, tek listeyle yapılan seçimle Bozdağ yeniden il başkanlığına seçildi.

Genel kurula, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler