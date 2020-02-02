CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu
CHP Kırıkkale İl Başkanlığına Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.
CHP Kırıkkale İl Başkanlığına Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.
CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de katılımıyla Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda yapıldı.
Genel kurulda, tek listeyle yapılan seçimle Bozdağ yeniden il başkanlığına seçildi.
Genel kurula, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve partililer katıldı.