CHP Kemer İlçe Örgütünde Kavga

CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur'un yeğeninin bir partiliyi darp etiği ileri sürüldü.



İddiaya göre, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, partisinin Kemer ilçe örgütünü ziyaretinin ardından ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bazı partililer arasında tartışma yaşandığı, bu sırada İlçe Başkanı Çesur'un yeğeni C.B'nin, Mustafa İşleker adlı partilinin göğsüne tekme attığı ileri sürüldü.



Olayda yere düşerek kafasını kalorifer peteğine çarpan İşleker, kısa süre baygınlık geçirdi. İşleker, daha sonra ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.



Tomografisi çekilen İşleker, yaptığı açıklamada, yönetimin yaptığı bazı uygulamaların parti tüzüğüne uymadığını savunduğunu, bu nedenle çıkan tartışmada C.B. tarafından darp edildiğini iddia etti.



İşleker, C.B'nin yaptığı hareketi kınadığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu kaydetti.