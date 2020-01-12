CHP Kayseri Milletvekili Arık'tan partisinin Tomarza ilçe başkanına ziyaret
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CHP Kayseri Milletvekili Arık'tan partisinin Tomarza ilçe başkanına ziyaret

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 4 Ocak'ta yapılan Tomarza CHP İlçe Başkanlığı seçimlerinde tek liste ile seçime giren ve yeniden seçilen Ertan Demirezen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:28
CHP Kayseri Milletvekili Arık'tan partisinin Tomarza ilçe başkanına ziyaret

CHP Çetin Arık, 4 Ocak'ta yapılan CHP İlçe Başkanlığı seçimlerinde tek liste ile seçime giren ve yeniden seçilen Ertan Demirezen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Arık, CHP Tomarza ilçe binasında Ertan Demirezen ve yönetimi tarafından karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Arık, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Arık toplu hatıra fotoğrafı çekiminden sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA
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