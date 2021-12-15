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CHP Kayseri milletvekili Arık, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

CHP Kayseri milletvekili Arık, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'de katıldı.

Milletvekili Dr. Çetin Arık, Aydın'da sosyal belediyecilik anlayışı ile yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Dr. Çetin Arık'a teşekkür etti. - AYDIN

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