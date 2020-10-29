CHP Kayseri İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

CHP Kayseri İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:35
CHP Kayseri İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

CHP Kayseri İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle bir araya gelen CHP İl Başkanı Ümit Özer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet'i ilan ettiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bu halk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verdiği yetkiyi hiç kimseye devretmeyecektir.

Demokrasiyi bir amaç değil bir araç olarak görenlere günü ve zamanı geldiğinde en güzel yanıtı yine demokrasi çerçevesinde verecektir.

Bu emaneti onlara en güzel şekliyle teslim etmek gibi önemli bir görevimiz var.

Bugüne kadar bu uğurda çok bedeller ödedik, gerekirse yine bedel ödeyeceğiz ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız. Bize bu güzel Cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve gazilerimizi şükranla anıyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en yüksek fedakarlığı yapan şehitlerimize rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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