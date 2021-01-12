CHP Kayseri İl Başkanı Özer, memur ve emekli maaş zammını eleştirdi

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, memur ve emekli maaş zammına ilişkin açıklama yaptı.

Özer, CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, gerek asgari ücrete gerekse emekli maaşına yapılan zammın yeterli olmadığını öne sürdü.

Kendilerinin de bunun karşısında daima mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Asgari ücret için Cumhuriyet Halk Partisi olarak en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini defalarca söyledik. Şahsımca daha da fazla olması gerekiyordu ama ne yazık ki mevcut iktidar sırça saraylarında halkımıza bunu layık gördüler. Emeklilerimizi açlığa mahkum ettiler. Asgari ücretli nüfusun yüzde 43'ünü açlığa mahkum ettiler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekçilerimizin, işçilerimizin, köylülerimizin, halkımızın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz."

CHP İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Bal da açıklanan memur ve emekli maaş zammının kimseyi memnun etmediğini öne sürdü.

İşçi, memur ve emeklileri mutlu edemeyen hükümetin bir kez daha halktan ne kadar kopuk olduğunu gördüklerini aktaran Bal, "Bize göre marketlerdeki, pazarlardaki fiyatları dikkate almadan milletimize kuru ekmeği reva görerek yaptığı zam oranlarını açıkladı hükümet." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya