CHP Kars İl Başkanlığı Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden başlamasını istedi

KARS (AA) - CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlamasını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden başlamasını isteyen CHP Kars İl Başkanlığı, GAMP Konağı yanında basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Taner Toraman, burada yaptığı konuşmada, Ankara-Kars arasında gerçekleştirilen ve Anadolu coğrafyasının eşsiz güzelliklerini görme fırsatını sunan Turistik Doğu Ekspresi tren seferlerine daha önce kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiğini hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl Doğu Ekspresi seferlerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle birçok esnafın zarara uğradığını iddia eden Toraman, "Kovid-19 tedbirlerinin sadece Kars Turistik Doğu Ekspresi özelinde uygulanmasının hukuken ve vicdanen bir izahatı olmayacağı gibi maalesef bu durum Kars'ta yaşayanları ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan 3,5 milyon hemşehrilerimizi de olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.

Toraman, Turistik Doğu Ekspresi'nin biran önce başlaması gerektiğini belirterek, "İlimizin turizm anlamında hak ettiği değeri görmesi adına il milletvekillerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin de girişimleriyle Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlatılması esnafımıza nefes aldıracak, ağırlaşan kara kış koşullarında yaşam için ihtiyacını hissettiğimiz yerli ve yabancı turistlerin ilimize gelmelerine katkı sağlayacaktır. Bu konuda da il milletvekillerinin yapmış oldukları görüşmelerin ilimiz adına olumlu sonuçlanırsa bizler de Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak bundan memnuniyet duyarız. Otelcisinden, berberine, çaycısından, lokantacısına, şarkütericisinden tüm işletmelerine kadar herkesin yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

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