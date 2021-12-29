CHP Karamürsel İlçe Başkanlığında 10 yönetici görevinden istifa etti

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, 15 kişiden oluşan yönetim kurulunda yer alan 10 kişinin görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, "yönetim kurulu üyelerinin istifa sürecinin, başta delegenin iradesini yok sayan, demokrasiyi tanımayan, seçilmiş bir yönetimi kabullenemeyen bir iradenin ürünü olduğunu savundu.

Ülkü açıklamasında, "Bu operasyon, yıllarca CHP'ye ihanet eden Karamürsel'de 'CHP kazanmasın' diye mücadele eden 2-3 kişinin partiyi bölme hareketidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan istifaların ardından ilçe yönetimin düşmesi nedeniyle geçici yönetim kurulu atanacağı, sonraki süreçte ise kongre yapılacağı öğrenildi.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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