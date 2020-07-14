CHP Karaman İl Başkanı Kağnıcı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Kağnıcı mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinin ülkemizde ve devletimizin içerisinde çöreklenmiş bir grup hainin demokrasiye, cumhuriyete ve Türk halkına karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimi olduğunu belirtti.

Bu girişimini büyük Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde geri püskürttüğünü ifade eden Kağnıcı, "251 vatandaşımızın şehit, 2196 vatandaşımızın da gazi olduğu ülkenin dört bir yanında kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı bu gece milletimizin hainlere fırsat vermeden bir ve beraber olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA