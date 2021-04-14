CHP Karabük İl Başkanlığı binasına asılan afiş indirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
CHP Karabük İl Başkanlığı binasına asılan afiş, polis ekiplerince indirildi.
CHP Karabük İl Başkanlığı binasına asılan afiş, polis ekiplerince indirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla CHP İl Başkanlığına giderek, parti binasına asılan "128 milyar dolar nerede" yazılı afişi indirdi.
CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, afişin indirilmesine tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler