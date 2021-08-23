CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
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CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi

CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer yerel ve ulusal gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer yerel ve ulusal gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapana CHP Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer, Kahta'da takdire şayan bir dayanışma içinde olduklarını söyledi. İlçe Başkanı Mustafa Celayer, "Hep birlikte, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün sadece Kahta'da değil tüm yurtta CHP deki arkadaşlarımızın içinde olduğu birlik ve beraberliğin yanı sıra halkla olan dayanışması da takdire şayandır. Sorumluğumuzun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle ilçemizin ve ülkemizin sorunlarını bu ruh ile çözeceğiz" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, "Ülkemiz ve dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Özellikle pandemi ile birlikte Türkiye'nin her tarafında ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Pandeminin yanında, aynı zamanda da Kahta'mızda, Adıyaman'ımızda Türkiye'nin dört bir yanındaki yurttaşlarımızı ciddi anlamda mağdur eden bir ekonomik krizle de karşı karşıyayız. Esnafımız, çiftçilerimiz ve köylülerimiz artık bu ekonomik yükü taşıyamaz durumdalar. Biz Türkiye'nin dört bir yanında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber sahadayız, alanlardayız ve çalışmalarımızı Türkiye'nin bütün her yerinde gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu süreçte hem pandemiden etkilenen yurttaşlarımızın, hem felaketlerden etkilenen yurttaşlarımızın hem de ekonomik krizle boğuşanların bu zor zamanlarında yanlarındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi bu zor şartlardan kurtaracaktır. Kahta ilçemizin de çok sorunları var. Halkımızın yoksulluğu ve perişanlığı devam ediyor. Biz 3 günlük süre içerisinde Kahta'da esnaflarımıza STK'larımızı ve halkımızı dinleyeceğiz. Bu çalışmalarımızın amacı buradaki sorunları yeniden tespit etmek, vatandaşlarımızın düşüncelerini almak, bize ilişkin taleplerini tavsiyelerini almak ve bunları raporlaştırıp çalışmalarımızdan sonra valilikle çözülmesi gereken sorunları Adıyaman valiliğiyle, bakanlıktan da çözülmesi gerekenleri de ilgili bakanlıklara ileterek takipçisi olacağız. Adıyaman'ın her tarafını gezeceğiz Kahta'mızında köyler dahil en ücra köşesine ilçe başkanımız ve arkadaşlarımızla beraber gideceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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