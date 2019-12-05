CHP Kadına seçme hakkının 85. yıldönümünü kutladı

05.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:21

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla CHP Malatya Kadın Kolları tarafından öğretmenevinde bir etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, HİMYAÇDER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan ve Partililer katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer," 85 yıl önce Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının verildiği günün onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Tüm dünya kadınları için çok önemli özel bir gün. Türk kadınının sosyal statüsü, iktisadi ve siyasal yaşama katılması yüce Atatürk'ün öncülük ettiği bir dizi değişiklikle mümkün olabilmiştir" dedi. Kadınlarımıza birçok haklar verilmesine rağmen, bugün dahi kadınlarımızla İlgili birçok sorun ne yazık ki çözülemediğini de ifade eden Tuncer," Eğitimde eşitsizlik, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve erken yaşta evlilikler devam etmektedir. Çalışma yaşamında, sosyal yaşamda ve siyasette cinsel ayrımcılık ortadan kaldırılamamıştır. Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son yıllarda artış göstermektedir her gün bir kadın cinayete kurban verilmektedir. ki gün önce Ordu ilimizde Ceren Özdemir daha öncede birini öldüren cani tarafından katledildi. Biz Cumhuriyet Kadınları; sahip olduğumuz haklarımızı gerektiği gibi kullanmak için var gücümüzle mücadele etmeliyiz. İktidar sahiplerinin haklarımızı gasp etmesine izin vermemeliyiz. Güçlü bir demokrasi tek kişinin egemenliği ile değil; hukukun egemen olduğu çağdaş insan hakları ve özgürlüklerin geçerli olduğu güçler ayrılığının hüküm sürdüğü katılımcı bir yönetimle mümkün olabilir" diye konuştu.



CHP İl Başbakanı Enver Kiraz ise, yaptığı konuşmasında 5 Aralık'ta da demokrasi anlamında kadınlarımızın önemli haklara sahip olduğuna vurgu yaparak," Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte birçok hak insanımıza da verildiği gibi kadınlarımızın da eşit olma noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli çalışmaları olmuştur. Medeni kanunla nasıl resmi nikah mal varlığında eşit pay alma gibi önemli haklara kadınların sahip olmuşsa, 5 Aralık'ta da demokrasi anlamında kadınlarımız önemli haklara sahip olmuşlardır. 5 Aralık kadınların siyasette var olmasının adıdır. Türkiye Cumhuriyetini Türk erkeği Türk kadını ile birlikte omuz omuza kurdu, kurtuluş savaşı'nı Türk erkeği Türk kadını ile omuz omuza verdi" ifadelerini kullandı.



Birçok Avrupa ülkesinde önce Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına seçme ve seçilme verdiğini ifade eden Kiraz, "Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef seçme ve seçilme noktasında Avrupa ülkeleri çok gerisinde kaldığımız gibi AK Parti iktidarı döneminde maalesef kadın haklarında her gün geriye giden, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı bir acı dönemi yaşıyoruz. Bir aydınlık dönemde böyle bir karanlık döneme doğru gidiyoruz. Burada bunun önünde duracak olan siz kadınlarsınız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA