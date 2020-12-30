CHP, kadın ve çocuk haklarının 2020 yıl değerlendirmesini yaptı
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CHP, kadın ve çocuk haklarının 2020 yıl değerlendirmesini yaptı

30.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:45
CHP, kadın ve çocuk haklarının 2020 yıl değerlendirmesini yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, 2020 yılı kadın ve çocuk hakları değerlendirme raporunu açıkladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, 2020 yılı kadın ve çocuk hakları değerlendirme raporunu açıkladı.

12 ay değerlendirmesinin olduğu raporda, 2020 yılının kadın açısından zor bir yıl olduğu vurgusu yapıldı.

CHP Kırşehir Kadın Kolları tarafından yazılı yapılan açıklamada, "2020 yılı, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Kadınlar, en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm, kadınlara hep en yakınlarından geldi. Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara 'Yaşam Hak' destek hattımızla ulaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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