CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Kırıkkale'de

CHP Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü Kırıkkale'ye geldi.

CHP Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü Kırıkkale'ye geldi.

Otobüsle kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki heyet, ilk olarak Yahşihan İlçe Başkanlığı önünde kadınlarla buluştu.

Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, 5 Aralık 2020 tarihinde hayata geçirdikleri "YaşamHak" projesiyle, il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Bu proje sayesinde "444 82 85" telefon hattını arayan tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek, psikolojik danışmanlık hizmeti ve CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde barınma ihtiyacını karşılayacak nitelikte destek sağladıklarını anlatan Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Tüm duruşmalarda şiddet mağduru olan kız kardeşlerimizin ve istismara uğramış çocuklarımızın aileleriyle bir araya geliyoruz. Görüyoruz ki bizlerin varlık gösterdiği duruşmalarda daha iyi kararlar çıkıyor. Davaların da sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Aynı zamanda karakollardayken de kız kardeşlerimizin yanında olmayı çok önemsiyoruz. Karakollarda, adliyelerde, pastanelerde, duruşmalarda ve her yerde kız kardeşlerimizle bir arada oluyoruz."

Ankara İl Kadın Kolları Teşkilatının başlattığı "Mor adımlar" etkinliğinin 25 ilçede ses getiren ve kadına yönelik şiddete dikkati çeken, İstanbul Sözleşmesi ile kadınların elde ettiği hakları anlatan çok önemli bir eylem olduğunu savunan Nazlıaka, "Bugün Ankara İl Kadın Kolları yöneticilerimizle birlikte mor adımlar eyleminin Kırıkkale'de devam etmesi amacıyla buraya geldik. Ayrıca hep birlikte iktidarı korkutan ama bizim sormaya devam edeceğimiz soruyu da tekrarlayalım; 128 milyar dolar nerede?" diye konuştu.

Daha sonra merkeze bağlı Hasandede köyüne geçen Nazlıaka, Hasandede Türbesi'ni ziyaret etti ve köy meydanında kadınlarla buluştu.

Nazlıaka ve beraberindekiler, daha sonra 2019'da eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Bulut'un 12 yaşındaki kızı F.B.V. ile babası Ahmet ve annesi Fadime Bulut ile bir süre sohbet eden Nazlıaka, hukuki süreçte sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen