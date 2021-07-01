CHP Kadın Kollarından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Kadın Kollarından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki

CHP Kadın Kollarından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

CHP Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kastamonu İl Kadın Kolları üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki gösterdi.

CHP Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kastamonu İl Kadın Kolları üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki gösterdi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen Kadın Kolları il başkanları ve partililer adına basın açıklamasını okuyan CHP Çankırı Kadın Kolları Başkanı Aynur Aslan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğinin üzerinden 103 gün geçtiğini söyledi.

O günden bu yana basına en az 83 kadın cinayetinin yansıdığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı alındığı günden itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm, istismar, şiddet düştü. Sadece 103 günde yaşadığımız bu karanlık tablonun sebebi bellidir. Kısacası İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı, kadınlar sokak ortasında bu kadar rahat öldürülemeyecekti, kadınları katledenler cezasızlıkla ödüllendirilmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesi ile tahliye edilmeyecekti. Cinsel istismar mağduru çocuk, delil sunmak için istismarcısı ile ikinci kez bir araya gelip ses kaydı almaya çalışırken tekrar taciz edilmeyecekti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Cristiano Fatih Terim Emre Kocadağ Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Kadın Kollarından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:35:14. #1.15#

title