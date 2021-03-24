CHP Kadın Kolları MYK üyesi Cansu Bülbül, "YaşamHak" projesini anlattı

Niğde'de CHP Kadın Kolları MYK üyesi Cansu Bülbül, başlattıkları "YaşamHak" projesi hakkında bilgi verdi.

Bülbül, partisinin Niğde İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadele için "YaşamHak" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün tırmandığını savunan Bülbül, özellikle son 18 yılda kadınların neredeyse iki talebinden birinin yaşamak olduğunu aktardı.

Bülbül, CHP'de örgütlü kadınlar olarak şiddetle karşı karşıya kalan her çocuk ve kadın için bir umut ve dayanışma odağı olacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"444 82 85 numaralı 'YaşamHak' hattına ve 'yasamhak.com' adresine ulaşan her bir kız kardeşimiz, artık kendini yalnız hissetmeyecek. Proje kapsamında, barolarla belediyelerle Türk Psikoloji Danışmanlık Derneği ve kadın dernekleri ile yaptığımız anlaşmalar kapsamında hukuki ve psikolojik destek, adli yardım, sığınma evi sağlama olanaklarımız var. Ayrıca her bir davayı takip ederek yan yana duracağız, gücümüzü birbirimizden alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul