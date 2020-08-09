CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimini 309 oyla Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka kazandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi
09.08.2020 23:18 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:22

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimini 309 oyla Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka kazandı. Önceki başkan Fatma Köse, kurultayda rakibi olan Nazlıaka'yı desteklediği öne sürülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Kadın iradesinin yok sayıldığı bir kongreye tanıklık ediyoruz. Hiç kimsenin yolumuzu kesmeye hakkı yok. Hiç kimsenin bize emir vermeye ya da dikte etmeye hakkı yok, haddi de değildir" diye eleştirdi.

CHP Kadın Kolları 14'üncü Olağan Kurultayı, Ankara'da Bilkent Odeon Açık Hava Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse ve PM üyesi Aylin Nazlıaka aday oldu. Koronavirüs nedeniyle daha önce iki kez ertelenen kurultay, pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve seyircisiz yapıldı. Kurultaya, Türkiye'nin çeşitli illerinden 650 kadın delege katıldı. Adaylar açıklanmadan önce konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kadınların Türkiye'de yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Bu ülkeyi örgütlü kadın mücadelesinin kurtaracağını biliyorum. Bugün CHP'nin geçmişten bugüne kadar gelen mücadelenin bir adım daha ileriye gideceğini biliyorum" dedi.

Kurultayda yeniden aday olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, rakibi Aylin Nazlıaka'ya destek verdiği ileri sürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimini eleştirdi. Köse ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da kurultaya müdahale etmekle suçladı.'KADIN İRADESİNİN YOK SAYILDIĞI KONGRE'Kadın iradesinin yok sayıldığı bir kongreye tanıklık ettiğini belirten Fatma Köse, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak şöyle konuştu: "İlk defa kadın iradesinin yok sayıldığı bir seçime tanıklık ediyorum. Genel Başkan'ın şöyle bir sözü var; 'Halkın iradesine hiç kimse ipotek koyamaz.' Ben de buradan diyorum ki delegenin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. İstanbul İl Başkanı, bu partide kadın gücünden, emekten bahsetti. Dört gündür tüm illeri arayarak il başkanlarını devreye koyarak delegeleri arayıp delegenin iradesine ipotek koymak ne kadar doğru? Size bunu sormak istiyorum. Burada kadın kurultayını yapıyoruz, kavga etmek için burada değiliz. Bu kurultay, kadınları ikiye, üçe, dörde böldü. Ben İstanbul İl Başkanı'nın buraya çıkıp, 'Değerli delegeler, kendi iradenizle iradenizi kullanın' demesini beklerdim. Delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Kadın örgütü bu oyunlara gelmesin. Yarın siz yoldaşınızı satarsanız yarın bir gün sizi de satarlar. Bizi tanımıyor olabilirsiniz, neyin hesaplaşması anlamıyorum. Yoldaşını yolda bırakanlar yolda kalmaya mahkumdurlar, bunu böyle bilmenizi istiyorum."'CHP'Yİ YÜKSELTMEK İÇİN SİYASET YAPAR'Köse'nin ardından kürsüye gelen Aylin Nazlıaka ise bugüne kadar verdiği emekler için Fatma Köse'ye teşekkür etti. Nazlıaka, Kaftancıoğlu'nu savunarak, "Benim tanıdığım İl Başkanımız, birilerini bir yere taşımak için değil, CHP'yi yükseltmek için siyaset yapar. Umut biziz, ülkemizin, CHP'nin cesur devrimci kadınlarına ihtiyacı var. Erkek egemen sömürü düzenini biz kadınlar yıkabiliriz, buna inandığım için adayım. Türkiye'de şiddetin her türlü şekline kadınlar maruz kalıyor. Bu ülkede her kadın ekonomik şiddet görüyor, psikolojik şiddet görüyor, bunların her biri ile mücadele etmek için adayım" diye konuştu.'İLK İCRAATIMIZ, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ OLACAK'Nazlıaka, konuşmasının ardından Demirören Haber Ajansı ekibine değerlendirmede bulundu. Bugünün Türkiye'de kadın siyaseti açısından tarihi bir güne dönüşeceğini kaydeden Nazlıaka, "Biz, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak örgütlenmemizi öyle yapacağız ki çıtayı öyle yukarı çekeceğiz ki bütün dünya gözlerini çevirip buraya bakacak. İlk icraatımız İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak, kaldırılmasına yönelik olarak katil ve katil sevenlerle mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

Kurultay'da oy sayımının tamamlanmasının ardından, Aylin Nazlıaka'nın 309 oyla seçimi kazandığı anlaşıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Görüntü dökümü:

- Kurultaydan görüntü

- Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması

- Fatma Köse'nin konuşması

- Aylin Nazlıaka'nın konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA,


Kaynak: DHA

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