CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta kadınlarla buluştu Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün kurulması ve güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ittifak ortaklarımızla iktidar yolculuğumuza yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Kentteki bir restoranda bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar ve partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya gelen Nazlıaka, örgüt içi ve dışı olmak üzere iki çalışma hattı belirlediklerini, kadın üye sayısını her geçen gün artırmak istediklerini söyledi.

Örgütlenmede eksik oldukları bazı yerlerin bulunduğunu belirten Nazlıaka, "Bunun üzerine hedef bazlı performans sistemi kurduk ve hızla örgütlenme çalışmalarına başladık. Şu anda örgütlenmediğimiz ilçe sayısının çok az kaldığını ve mart sonuna kadar ülkenin her ilinde, her ilçesinde kadın örgütlülüğümüzün var olacağını, yıl sonuna kadar ise hiçbir belde ve mahalle kalmayacağını paylaşmak isterim." diye konuştu.

Nazlıaka, kadının hayatın her alanında güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hayatın her alanında eşit temsil için Mecliste de eşit temsilin sağlanması yönünde Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması yönünde bir kanun teklifi taslağı hazırladık. Bu kanun teklifi taslağı kadın derneklerine yollandı. Biz demokrasiye inandığımız için onlardan görüş aldık. Önümüzdeki günlerde kısa vadede son halini almış olacak kanun teklifimiz Meclis gündemine gelecek. Bu kanun teklifinin ilk imzacısı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bu kanun teklifi taslağımızı sadece kadın milletvekilleri imzalamayacak, CHP grubu olarak imzalayacağız."

"Bütüncül politikalar uygulamamız gerekir"

Kadınların iktidarı göğüslemelerinde öncü güç olacağına işaret eden Nazlıaka, "Millet İttifakı dimdik ayakta duruyor. Tüm bu süreçlerde ortaklaştığımız konularda yani parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün kurulması ve güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ittifak ortaklarımızla iktidar yolculuğumuza yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nazlıaka, "Yaşam Hak" projesine değinerek, "Kadınlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bugün ülkede kadınlar sırf kadın oldukları için evde, sokakta, otobüste, fabrikada katlediliyor, şiddet görüyor. Her 3 kadından biri hayatı boyunca, hayatının bir döneminde, en az şiddet türlerinden birine maruz kalıyor. Eşitlik mücadelesinde kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkabilmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Kadını hayatın her alanında güçlendirecek bütüncül politikalar uygulamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Nazlıaka, partiye yeni katılanlara CHP rozeti taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz