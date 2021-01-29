CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Rize'de kadınlarla buluştu Açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Rize'de kadınlarla buluştu Açıklaması

29.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:02
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Rize'de kadınlarla buluştu Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadınlar için de erkekler için de sağlıklı bir toplumun yapısı eşitlikten geçer. Şiddeti konuşuyoruz.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadınlar için de erkekler için de sağlıklı bir toplumun yapısı eşitlikten geçer. Şiddeti konuşuyoruz. Nasıl Kovid-19'un bir aşısı varsa şiddetin de aşısı var. O da eşitliktir." dedi.

Tek Gıda-İş Sendikası Toplantı Salonu'nda "Yaşam Hak" projesi kapsamında partisinin kadın kolları üyeleriyle ve partiye yeni katılan kadınlarla bir araya gelen Nazlıaka, salgın sürecinde salonlarda buluşmanın özlemini çektiklerini söyledi.

Şiddetin her türlüsünü durdurmak için çabaladıklarını ifade eden Nazlıaka, Türkiye'de en önemli sorunlardan birinin kadına şiddet olduğunu bu nedenle projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Siyasi görüş ayrımı yapmadan şiddete maruz kalan kadınlara sahip çıkma gayretinde olduklarını vurgulayan Nazlıaka, "Birçok kız kardeşimizin hayatına dokunduk, dokunmaya devam ediyoruz. Barolarla protokol imzalıyoruz. Tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek ve yardım sağlıyoruz. 81 ilde tüm şiddet mağdurlarına psikolojik destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin çözümü olduğunun altını çizen Nazlıaka, "Kadınlar için de erkekler için de sağlıklı bir toplumun yapısı eşitlikten geçer. Şiddeti konuşuyoruz. Nasıl Kovid-19'un bir aşısı varsa şiddetin de aşısı var. O da eşitliktir. Hiç şüphesiz şiddetin pek çok sebebi var. Göç, işsizlik, yoksulluk şiddeti tetikleyen unsurlar ama biz biliyoruz ki eşit bir Türkiye yarattığımızda şiddeti de önleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Örgütlenme çalışmaları

Örgütlenmede eksik oldukları bazı yerlerin bulunduğunu belirten Nazlıaka, bunları tespit ederek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Hızla buralarda örgütlerimizi kurduk. Rize'de de yeni kurduğumuz örgütlerimiz var. Kadın Kolları Genel Yönetimi olarak şöyle bir hedef koyduk. Şubat ayı sonuna kadar örgütlenmediğimiz hiçbir ilçe kalmayacak. Örgütlenmediğimiz hiçbir il kalmadı. Ancak örgütlenmediğimiz hiçbir ilçe de kalmayacak. Yıl sonuna kadar örgütlenmediğimiz hiçbir mahalle belde de kalmayacak. Çünkü seçime giden süreçte yapmamız gereken üç şey var; örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek."

Nazlıaka, kadın üye sayısını artırma çabası içerisinde olduklarını ve 10 bin yeni kadın üyeyi partiye kazandırdıklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Nazlıaka, bazı ilçe yönetimlerinde göreve gelen kadın üyeler ile partiye yeni katılanlara CHP rozeti taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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