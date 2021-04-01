CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını tanımadıklarını söyledi Açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını tanımadıklarını söyledi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını tanımadıklarını söyledi Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir, onun için fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız." dedi.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir, onun için fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız." dedi.

Nazlıaka, programları kapsamında geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Karaağaç Kadın Eli Semt Pazarı'nda kadın üreticilerle buluştu.

Ardından partisinin Arsuz İlçe Başkanlığı yeni binasının açılışını yapan Nazlıaka, burada İstanbul Sözleşmesi'ne değindi.

"İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir, onun için fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız." diyen Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Göreceksiniz, 1 Temmuz'a kadar çekilme kararıyla ilgili bir sürecimiz var. Avrupa Konseyi 90 gün süre veriyor ülkelere. Biz o güne kadar sokak sokak gezeceğiz tüm kadınlarla, tüm eşitlikçi erkeklerle konuşacağız, bu sözleşmenin ne olduğunu anlatacağız. İnanıyoruz ki mutlaka başaracağız. Çünkü kadınları karşısına alanlar,i aslında ne büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. Biz, kadınlar olarak, örgütlü gücümüzle yürek yüreğe, omuz omuza mücadele edeceğiz ve mutlaka kazanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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