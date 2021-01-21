CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Eskişehir'de "Yaşam Hak Projesi"ni tanıttı Açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Eskişehir'de "Yaşam Hak Projesi"ni tanıttı Açıklaması

21.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:51
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Eskişehir'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadına yönelik şiddet partiler üstüdür.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadına yönelik şiddet partiler üstüdür. Siyaset ile sivil toplum örgütlenmesi yan yana durduğunda birtakım konularda daha rahat başarı elde edilebilir." dedi.

Eskişehir'de partili kadınlarla Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Nazlıaka, CHP'ye yeni katılanlara rozet taktı.

Daha sonra "Yaşam Hak Projesi"ni tanıtan Nazlıaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 7 gün 24 saat çalışan çağrı merkezinden, şiddet gören kadınlara her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Barolarla yaptıkları protokoller çerçevesinde, şiddet gören kadınlara ücretsiz hukuki ve adli yardım desteği sağladıklarını aktaran Nazlıaka, "Derneklerle yaptığımız protokollerle psikolojik danışmanlık desteğinin yanı sıra kadın kollarımız tarafından tüm şiddet mağduru kadınların, yaşamını kaybetmiş kadınların ailelerinin, istismara uğramış çocukların ve ailelerinin sahiplenilmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Nazlıaka, şiddet gören kadınların toplumdan kendilerini bir süre sonra izole ettiğini bildiklerini anlattı.

Onların her anında yanında olmak ve dayanışmayı büyütmek istediklerini dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bir kız kardeşimizin dahi feryadı havada asılı kalmasın diye, bir kirpiği yere düşmesin diye dayanışmayı yükselterek, örgütlü gücümüzü büyüterek ve kadın dernekleriyle hemhal olarak tüm süreçlerde onların yanında yer alıyoruz. Kadına yönelik şiddet partiler üstüdür. Siyaset ile sivil toplum örgütlenmesi yan yana durduğunda birtakım konularda daha rahat başarı elde edilebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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