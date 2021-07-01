CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi Açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı, kadınlar sokak ortasında göz göre göre katledilmeyecekti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı, kadınlar sokak ortasında göz göre göre katledilmeyecekti." dedi.

Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin üzerinden 103 gün geçtiğini belirtti.

Bu 103 günde kadınlara ve çocuklara cinsel istismarda bulunanların cezasızlıkla, katillerin, kadına yönelik şiddet uygulayanların iyi hal indirimleriyle ödüllendirildiğini öne süren Nazlıaka, şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı, kadınlar sokak ortasında göz göre göre katledilmeyecekti, kadınları katledenler cezasızlıkla ya da iyi hal indirimleriyle ödüllendirilmeyecekti, çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmayacaktı, cinsel istismar mağduru çocuk, delil sunmak için istismarcısı ile tekrar bir araya gelip ses kaydı almaya çalışırken tekrar taciz edilmeyecekti."

Danıştay 10. Dairesinin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmesini de eleştiren Nazlıaka, Dairenin üç üyesinin çoğunluk görüşüne, iki üyenin katılmayarak karşı oy yazdığını hatırlattı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermeyen Danıştaya soruyoruz, siz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık gibi şiddeti tolere edilebilir mi buluyorsunuz? Siz de almış olduğunuz bu kararla kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin göz ardı edilebileceğini mi düşünüyorsunuz?" diye konuştu.

Nazlıaka, iktidara gelmeleri halinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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