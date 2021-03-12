CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Ağrı'da partisine katılan kadın üyelere rozet taktı
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Ağrı'da partisine katılan kadın üyelere rozet taktı

12.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:52
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Ağrı'da partisine katılan kadın üyelere rozet taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ağrı'da partisine yeni katılan kadın üyelere rozet taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ağrı'da partisine yeni katılan kadın üyelere rozet taktı.

CHP İl Başkanlığı, kadın kollarına üye olan yaklaşık 250 partili için kent merkezindeki otelin toplantı salonunda tören düzenledi.

Törende konuşan Nazlıaka, "Yalnız değilsiniz, biz varız" sloganıyla "Yaşamak" adlı projeyi hayata geçirerek şiddete uğrayan kadınların yanında olacaklarını söyledi.

Bu projeyle şiddete uğrayan kadınlara hukuki destek ve psikolojik danışmanlık sunacaklarını belirten Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 250'ye yakın kadın kolları başkanlığımızı kurduk. Bunlardan 186'sı bugüne kadar kadın kolları ilçe teşkilatının olmadığı yerlerdi. İlk kez bunu gerçekleştirmiş olduk. Bu yetmez ve aynı zamanda kadın üye sayımızın artması gerektiğini ifade ederek hızla yeni kadın üyeler yaptık. Çok kısa zamanda 10 bin yeni kadın üye yapıp 10 bininci üyemizi de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştırdık."

Nazlıaka, her hafta salı günü kadınlara çeşitli eğitimler verdiklerini sözlerine ekledi.

Tören, hediye takdimi ve partiye katılan yeni üyelere rozet takılmasıyla son buldu.

Programa CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Gülseven, CHP İl Başkanı Nihat Aslan, İl Kadın Kolları Başkanı Neriman Alptekin ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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