CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:49
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Nazlıaka, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Aylin Nazlıaka, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Nazlıaka, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Babasının savaş oyunu oynattığı Selva'yı seçtim. Umutsuzluklar içinde umudu simgelediğini düşündüm. Çocuklar hem geleceği temsil ediyor hem de en zor koşulda bile gülmeyi başarabiliyor. 'Buz Pateni zarafeti' fotoğrafına oy verdim. Buz patenini eskiden beri çok severim. İşin içinde müzik, uyum, zarafet, spor, insanın kendi bedeninin sınırlarını aşması ve disiplin var. Bu fotoğraf da yakalanması zor bir fotoğraf. 'Koronavirüsle zorlu mücadele' fotoğrafına, pandemi döneminde savaşın en ön cephesinde yer alan sağlık emekçilerini yansıttığı için oy verdim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika gündem: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
NOVİ PAZAR - Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
NOVİ PAZAR - Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:52:25. #1.15#
title