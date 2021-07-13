CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Sinop il başkanlığında konuştu Açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Sinop il başkanlığında konuştu Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Sinop il başkanlığında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kovid-19'un nasıl bir aşısı varsa kadına şiddetin de aşısı var; o da eşitliktir.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kovid-19'un nasıl bir aşısı varsa kadına şiddetin de aşısı var; o da eşitliktir." dedi.

Türkiye genelinde başlattıkları "YaşamHak Projesi" kapsamında Sinop'a gelen Nazlıaka, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Nazlıaka, "YaşamHak Projesi" çerçevesinde 81 ilde faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Özellikle son 5 aydır sürekli yollarda olduklarını anlatan Nazlıaka, ziyaret ettikleri illerde şiddet mağduru kadınlar ve istismara uğrayan çocuklar için hayata geçirdikleri projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını dile getirdi.

Nazlıaka, AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kovid-19'un nasıl bir aşısı varsa kadına şiddetin de aşısı var; o da eşitliktir. Mevcut iktidar döneminde eşit bir Türkiye'yi kucaklayamayacağımızı 19 yıldır tecrübe ediyoruz. İşte bu nedenle eşit, adaletli ve demokratik bir Türkiye inşa edebilmek için ilk seçimlerde iktidara gelenlerin biz olacağını biliyoruz. AK Parti iktidarını kadınlar getirdi, onları oradan yine indiren kadınlar olacak." diye konuştu.

Aylin Nazlıaka, Sinop Belediyesi ile Sinop Barosu'nu da ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Sinop il başkanlığında konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Sinop il başkanlığında konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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