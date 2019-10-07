CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Gümüşhane'de

07.10.2019 18:36

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modelinin tekrar uygulanması gerektiğini söyledi.

Köse, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak "Umut Her Yerde" başlıklı bir proje yürüttüklerini ve proje kapsamında Gümüşhane'ye geldiklerini anlattı.

Kimliklere dayalı siyasetin toplumun bir arada yaşama kültürüne zarar verdiğini belirten Köse, "Biz bir arada yaşamak istiyoruz. Toplumun kutuplaşmasından medet ummamamız gerekiyor. Toplumsal barışı tehdit eden tüm sorunların çözümü güvenlik, ekonomik, eşit vatandaşlık, insan hakları ve özgürlük politikalarının tümünü kapsayan bir demokrasi anlayışıyla yönetilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iş garantili, parasız ve nitelikli eğitimin bulunmadığını savunan Köse, şunları kaydetti:

"Niteliksiz bir üniversite açmaktansa donanımlı, yeteri kadar akademisyene sahip üniversiteleri açmak zorundasınız. Bunları yapamıyorsanız, sırf gösteriş olsun diye üniversite açmanın hiçbir anlamı yok. Bugün neredeyse ilçelerde bile üniversite açıldı ama işsiz sayısı ortada. Türkiye'de beyin göçü var. Nitelikli elemanlar ve akademisyenler yurt dışında iş arar hale geldi çünkü Türkiye'de yaşama alanı bulamıyorlar. Türkiye'de kendisi için alan açacak bir üniversite bulamıyorlar. Dolayısıyla yurt dışına beyin göçü yaşanıyor. Herkes için parasız ve nitelikli eğitim ilkesiyle bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modelinin tekrar bu ülkede uygulanması gerekiyor. Başka yolu yok. Meslek okulları, nitelikli, donanımlı üniversitelerin açılması gerekiyor."

Kaynak: AA