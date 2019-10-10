CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Ardahan'da

10.10.2019 17:42

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Ardahan Belediyesini ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak amacıyla Ardahan'a gelen Köse, belediyeyi ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret eden Köse'ye CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan eşlik etti.

Köse, yaptığı açıklamada, "Biz bu belediyelere seçildiysek yükümüzün ağır olduğunu bilmemiz gerekir. İyi bir şekilde yönetmek zorundayız. İnsana dokunan, halka dokunan bir belediyecilik bizleri başarıya ulaştıracak." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir ise Köse'yi Ardahan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA