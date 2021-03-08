CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması

08.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:02
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz: Her kadın emekçidir.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz: Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası veririz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde eş zamanlı olmak üzere planladığı basın açıklamasının İstanbul ayağını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki açıklamaya, CHP Kadın Kolları Merkezi Yönetim Kurulu ile İstanbul Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Açıklamasına, 8 Mart'ın tarihçesine değinerek başlayan Nazlıaka, kadınların tarih boyunca tüm toplumsal mücadelenin en ön saflarında yer aldığını belirtip, "Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır." diye konuştu.

Nazlıaka, 8 Mart'ın dünya kadınlar günü olarak belirlendiği günden itibaren kadınların, mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Bizim baharımız 8 martlarda alanları dolduran kadınların yan yana gelmesiyle başlar. Peki bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya ekonomik forumunun 2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre 153 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz, kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği, bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 43'e çıktı."

İstihdamda tutunabilen kadınların çoğunun düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalıştığını dile getiren Nazlıaka, "Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz: Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası veririz. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak; bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart! Dayanışma olsun, yaşam dolsun, cesaret olsun." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Nazlıaka'ya, Adalar'dan gönderilen ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü olarak bilinen mimoza çiçeği takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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