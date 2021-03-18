CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Bodrum ilçesini ziyaret etti
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Bodrum ilçesini ziyaret etti

18.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:46

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Nazlıaka, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bodrum'un çok güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Bodrum'da entelektüel düzeyi yüksek insanların çoğunlukta olduğunu belirten Nazlıaka, "Bu yüzden talepler yüksek, takip sistemi kuvvetli. Dolayısıyla böyle bir yerde, bir yandan beklentileri karşılayıp bir yandan sonraki süreçlerde iz bırakacak değişimlerin, dönüşümlerin imzacısı olabilmek kolay işler değil." dedi.

Ahmet Aras ise ziyaretten dolayı Nazlıaka'ya teşekkür ederek, "Kadına şiddet olaylarında, kadın cinayetlerinde aldığınız pozisyon herkes tarafından takdir ediliyor. Partimizi bu konuda çok iyi temsil ediyorsunuz." diye konuştu.

Göreve gelir gelmez iki kadın başkan yardımcısı atadığını ve belediyenin farklı birimlerinde kadın yöneticilerin sayısının arttığını anlatan Aras, kendisinden sonra Bodrum'da bir kadın başkan olması temennisinde bulundu.

Başkan Aras, Nazlıaka'ya Bodrum'da kadınlar tarafından üretilen el emeği hediyelik eşyalar ile Mazı Mahallesi'ndeki kadınların topladığı otlardan hediye verdi.

Nazlıaka ziyaretin ardından başkan Aras ve beraberindekilerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'ndaki "Çanakkale Zaferi Müze Sergisi"ni gezdi.

Çırkan Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesine ait yeşil alanda oluşturulan Yaşam Hak Kadın Ormanı'nda fidan dikim etkinliğine de katılan Nazlıaka, çam fidanını toprakla buluşturdu. Nazlıaka, ardından Bodrum Kadın Sığınma Evi ve Bodrum Kadın Danışma Merkezi'ni de ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Bodrum ilçesini ziyaret etti
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Bodrum ilçesini ziyaret etti
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Bodrum ilçesini ziyaret etti
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Bodrum ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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