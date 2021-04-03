CHP Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevden alındı

Bozüyük ilçesinde CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Bozüyük ilçesinde CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, Yunan ile Çerkezleri aynı kefeye koyarak düşman olarak nitelendirmişti. Nuran Kamalı Şahin'in paylaşımına özellikle ittifak ortakları İYİ Parti cephesi ve Çerkez vatandaşlarca çok büyük tepki verilmiş ve istifa çağrısında bulunulmuştu. CHP'nin kendi içerisinde ve Millet İttifakı hattında aşırı rahatsızlık meydana getiren paylaşımla ilgili CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel de açıklama yapma mecburiyeti kalmış ve genel merkeze aktarıldığını bildirmişti. Son olarak yaşanan gelişmeler sonucunda CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve yönetim kurulunun CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı