CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Kuşadası'na teşekkür ziyareti CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Kuşadası'na teşekkür ziyareti Cumhuriyet Halk PartisiKadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerin ardından çıktığı teşekkür turu kapsamında Kuşadası'na ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Kuşadası'na teşekkür ziyareti

AYDIN - Cumhuriyet Halk PartisiKadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerin ardından çıktığı teşekkür turu kapsamında Kuşadası'na ziyaret etti.

Kervansaray'da gerçekleştirile toplanıtya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegün Dağlı ile birlikte il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı. Toplantıda partililerle bir araya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, başarılı bir kadın kolları genel başkanlık seçim süreci yaşadıklarını belirterek, "Sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum " dedi. Nazlıaka, toplantıda partililerden gelen soruları cevapladı.

Kaynak: İHA