CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Kuşadası'na teşekkür ziyareti
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CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Kuşadası'na teşekkür ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerin ardından çıktığı teşekkür turu kapsamında Kuşadası'nı ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Kuşadası'na teşekkür ziyareti
30.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerin ardından çıktığı teşekkür turu kapsamında Kuşadası'nı ziyaret etti.

Kervansaray'da gerçekleştirile toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegün Dağlı ile il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Toplantıda partililerle bir araya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, başarılı bir kadın kolları genel başkanlık seçim süreci yaşadıklarını belirterek, "Sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Nazlıaka, toplantıda partililerden gelen soruları cevapladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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