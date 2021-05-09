CHP Kadın Kolları, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Kadın Kolları, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Kadın Kolları, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı andı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika

CHP Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına çiçek bıraktı.

CHP Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına çiçek bıraktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyeleri ile diğer illerden kadın kolları başkanları video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı.

Törende, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, anıt mezara 81 ilin kadın kollarını temsilen 81 karanfil bıraktı.

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zübeyde Hanım'ın hayatına büyük bir yaşam mücadelesi sığdırdığını vurguladı.

Döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmamasına rağmen Zübeyde Hanım'ın okuma yazma öğrendiğini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yaşadığı koşullarda da kendini geliştiren, etrafındaki gelişmelere duyarlı olan Zübeyde Hanım, ülkemize ve dünyaya yön veren bir lideri yetiştirdi. Yıllarca cephelerde savaşan, özgür bir vatan mücadelesi veren oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ten uzakta ve endişe içinde yaşadı ama başı hep dikti. Dört çocuğunu hastalıklarla kaybeden, eşini erken yaşta toprağa veren ve ülkenin savaş halinde olduğu koşullarda oğlunun yıllarca ateş çemberinin ortasında olduğunu bilen bir anne için elbette hayat kolay olmayacaktı. Ancak o, duygusallığını bir kenara bırakarak, bağımsızlık mücadelesine katkı sundu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Kadın Kolları, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:57:29. #1.14#

title