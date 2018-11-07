Adana'da CHP Kadın Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen CHP Kadın Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşan yerel seçimlerde kadın gücü ve birlikteliğine daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kadın siyasetinin önemli olduğuna işaret eden Köse, "Türkiye'de kadınlar örgütlenerek güçlerini birleştirmek zorundadır. Demokrasi mücadelesine yapılacak en büyük katkı, kadının özgürleşmesidir. Bugün yerel yönetimlerde yüzde 50 oranında kadın başkan olsaydı kadına yönelik şiddetin ve o bölgenin kadın haklarıyla ilgili bütün çalışmaların nasıl olacağına hepimiz tanıklık ederdik." dedi.

Köse, kadınların yerel yönetimlerde mutlaka rol almalarını istedi, muhtarlıklar, meclis üyelikleri, belediye başkanlıkları gibi tüm makamlara aday olmaları gerektiğine işaret etti.