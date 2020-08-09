CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı
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CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda, Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse ve Parti Meclisi (PM) üyesi Aylin Nazlıaka aday oldu.

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı
09.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:36

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda, Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse ve Parti Meclisi (PM) üyesi Aylin Nazlıaka aday oldu.

Bilkent Odeon'da "Eşitlik Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen kurultayda, Kadın Kolları Genel Başkanının yanı sıra Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) 20 üyesi de seçilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kurultayda bir konuşma yaptı. Ülkeyi örgütlü kadın mücadelesinin kurtaracağını vurgulayan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"CHP'de üyesinden genel başkanına kadar hangi makamda, koltukta bulunursak bulunalım her makam saygındır. Bu görevlerde yer almış arkadaşlarımıza sahip çıkın. İstanbul'da benden önce görev yapan il başkanlarının emekleri olmasaydı, ben onların yaptıklarının üzerine bir adım koyamazdım. Bu örgütlü mücadelenin sonucudur. CHP'de iyi ile kötünün arasında seçim olmaz. CHP'de iyiler arasından bir kişi seçeceğiz."

Kaynak: AA

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