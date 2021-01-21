CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu saha araştırmaları için Muğla'da
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CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu saha araştırmaları için Muğla'da

21.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:34
CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu saha araştırmaları için Muğla'da

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri, saha araştırmaları için Muğla'ya geldi.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri, saha araştırmaları için Muğla'ya geldi.

Komisyon üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ziyaretin ardından, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, jeotermal enerji komisyonunun Aydın, Denizli ve Manisa'nın ardından çalışmalarını Muğla'da sürdürdüğünü belirtti.

Öztunç, yaptıkları çalışmaların ardından hazırlayacakları raporu, partinin yetkili organlarına sunacaklarını ve kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek, "Muğla jeotermal konusundan çok etkilenmemiş bir il. Muğla'da, Aydın ve Manisa'daki gibi jeotermal santraller yok ama Muğla'yı da mevcut potansiyeli nedeniyle ziyaret edip sizleri dinlemek istedik." dedi.

Muğla'da şu ana kadar bilinen kaynaklarda su sıcaklığının çok fazla olmadığını dile getiren Öztunç, "Ama yeni teknolojilerle Muğla'yı da bu konuda değerlendirmek isteyebilirler. Biz hazırlayacağımız komisyon raporunu kamuoyunun bilgisine sunacağız. Genel başkanımıza ve MYK'mıza sunacağız. Bakanlığa gönderip, TBMM'ye teslim edeceğiz. Mecliste bu konuya ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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