CHP İzmir Teşkilatında Bayramlaşma

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kültürpark içerisindeki İzmir Kültür Sanat binasında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye'nin birleştirici gücünün CHP olduğunu belirtti.

Yerel seçimler için çalışmalara bayramdan sonra başlayacaklarını aktaran Yücel, "Ülkede muhalefet bloğunun gözünün içine baktığı tek yapı CHP'dir. Bu mücadelede öncü olmak zorundayız. Bu sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Fedakarca özveri ile çalışacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Geneldeki iktidar yerelden geçiyor. Biz çalışmalarımıza başladık. Yerel seçimlerde önce İzmir'e sonra Türkiye'ye bir bayram yaşatacağız." dedi.



Yücel, konuşmasının son bölümünde 17 Ağustos'taki Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.