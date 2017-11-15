CHP İzmir Milletvekili Sertel Açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, denetimli serbestlik için sürenin en az üç yıla çıkarılması çağrısında bulundu.



Sertel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde kapasitenin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduğunu söyledi.



Kalabalık nedeniyle cezaevi şartlarının giderek güçleştiğini belirten Sertel, tutuklu ve hükümlülerin insani yaşam koşullarının uzağında olduğunu savundu.



Sertel, "15 Haziran 2017 tarihi itibariyle cezaevlerinde 85 bin 105 tutuklu, 139 bin 773 hükümlü olmak üzere 224 bin 878 kişi var. Kapasitenin 30 bin civarında aşıldığı göz önüne alınırsa o insanların hangi halde olduğunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum." diye konuştu.



Tutuklu ve hükümlü yakınlarının, belli suçlarda af ve cezaevlerinde koşulların iyileştirilmesi talebiyle topladıkları imzaları Adalet Bakanlığına göndereceklerini aktaran Sertel, Türkiye'nin cezaevlerine değil, fabrikalara ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Sertel, "Adalet Bakanlığına denetimli serbestliğin yükseltilmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Denetimli serbestlik için sürenin en az üç yıl olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Türkiye'de çocukların tutuklanma yaşının 12 olduğunu, 2017 yılı Haziran ayı verilerine göre cezaevlerinde tutuklu 2 bin 784 çocuk bulunduğuna işaret eden Sertel, bu çocukların sorunlarının da çözüm beklediğini belirtti.



Sertel, cezaevlerindeki gazetecileri de ziyaret ettiğine değinerek, "Gazeteciler ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorlar. Yasalara göre bu ceza, ağır şiddet durumunda istenebilir. Soruyorum; hangi gazetecinin silahı, bombası vardı, şiddet uyguladı. Hangi gazetecinin yazısı silahla eşdeğer görüldü?" ifadesini kullandı.