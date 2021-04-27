CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi

CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız artıyor.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız artıyor. Böylece ülkemizin sermayesi de yurt dışına çıkıyor." dedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımsal amaçlı kooperatifleşmenin önemine değindi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kooperatifleşme kanunu çıkardığını hatırlatan Purçu, bu kanunla köylerde üretim yapan çiftçinin korunduğunu ve ülkenin üretim kapasitesinin arttığını anlattı.

Özcan Purçu, gelinen noktada tarımın yok olma durumuyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle marketlerden alınan gıda ürünlerinin yüzde 90'a yakınının ithal edildiğini savundu.

Kooperatifleşme oranının AB'de yüzde 85, Yeni Zelanda'da yüzde 95, Ortadoğu ülkelerinde yüzde 1, Türkiye'de ise yüzde 13 civarında olduğunu dile getiren Purçu, "Bu rakamlar, kooperatifleşme oranının gelişmiş ülkelerde yüksek, geri kalan ülkelerde düşük olduğunu gösteriyor. Bu ülke, tarım ülkesi ama tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Kooperatifleri neden desteklemiyoruz? Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız da artıyor. Böylece ülkemizin sermayesi de yurt dışına çıkıyor. Bu soruna bir an önce bir çözüm bulunması gerekir." diye konuştu.

Purçu, tarım arazilerinin, imara açılması ve su sorunu nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, yer altı sularının azalmasıyla tarımın, yapılamayacak hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'HDP'ye tepki gösteremeyen CHP'si, İP'i ve diğerleri ASALA'nın çizgisindedir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye tepki gösteremeyen CHP'si, İP'i ve diğerleri ASALA'nın çizgisindedir
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Muslera Rıza Kayaalp Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:47:49. #1.15#

title