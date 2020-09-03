CHP İzmir Milletvekili Purçu'nun acı günü
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CHP İzmir Milletvekili Purçu'nun acı günü

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun vefat eden kayınvalidesi Gülgün Göl, Aydın'ın Germencik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

03.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:06

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun vefat eden kayınvalidesi Gülgün Göl, Aydın'ın Germencik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybeden Gülgün Göl (53) için Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine Purçu'nun yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile Göl'ün yakınları katıldı.

Gülgün Göl naaşı, helallik alınmasının ardından Germencik Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayınvalidesini kaybeden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AA muhabirine, çok üzgün olduğunu belirterek, "Akciğer kanseri hastasıydı. 53 yaşında vefat etti. 2 aydan beri hastanede yoğun bakımda yatıyordu. Daha çok gençti. Allah rahmet etsin." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Purçu'nun acı günü

Kaynak: AA

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