Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

30.10.2019 15:21
Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı. Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı
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