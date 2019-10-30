Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı
CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı. Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
VİDEO: Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı