CHP İzmir Konak İlçesi Belediye Başkan Adayı Abdül Batur Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İzmir Konak İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Konak İlçesi Belediye Başkan adayı olan Abdül Batur kimdir, nerelidir?

ABDÜL BATUR KİMDİR?

Abdül Batur, 1957 yılında Narlıdere'de doğdu. Narlıdere Oğuzhan İlkokulu, Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Ortaokul bölümü ve İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'den mezun oldu.

Abdül Batur, mimarlık mesleğine Pendik Tersanesi şantiyesinde çalışarak başladı. 1984-1987 yıllarında yurt dışında, birçok şehirde şantiye proje müdürü olarak görev alarak mesleki gelişimini ve iş deneyimini artırdı. 1988 yılında Narlıdere'ye dönen Batur, proje bürosu açarak çalışma yaşantısını doğup büyüdüğü kentte sürdürmeye başladı.

1999 SEÇİMLERİNDE NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1999 yılında Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004 yılında yapılan seçimlerde rekor sayılacak bir oy farkıyla 2. kez Narlıdere Belediye Başkanlığına seçilen Batur, başarılı çalışmalarıyla her kesimin taktirini topladı. 2004 yılında, Nokta Dergisinin yılda sadece bir kişiye verilen "Doruktakiler" ödülüne layık görüldü. Çeşitli kurumlardan kazandığı ödüllerin yanı sıra Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 4 kez Türkiye çapında yılın ilçe belediye başkanı seçildi.

NARLIDERE'DE BİR ÇOK PROJEYE İMZA ATTI

2009 yılında yapılan seçimlerde % 71'lik bir rekor oyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Batur, görevde olduğu dönemde, 2. İnönü ve Atatürk Mahallesi gecekondu bölgelerinde gerçekleştirdiği "Kent dokusunu yenileme" projesi, Yukarıköy, Yeniköy ve Yenikale mahalleleri "Eski dokuyu yenileme" projeleriyle kentin siluetinin değişimini sağladı.

2014 yerel seçimlerinde 4. kez Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçilen Batur, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP tarafından Konak Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.