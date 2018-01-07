CHP İzmir İl Kongresinde Kavga

CHP İzmir İl Kongresi'nde adaylar konuştuğu sırada sahne önündeki partililer arasında kavga çıktı. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü aday oldu. Deniz Yücel'in ardından kürsüye çıkan Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı. Milletvekilleri arbedeyi sakinleştirmeye çalışırken, kongreye 15 dakika ara verildi. Kavganın devam etmesi halinde kongrenin iptal edileceği belirtildi.



(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)